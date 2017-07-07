Макрон против еврейских поселений и за независимость Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом осудил сионистскую политику строительства еврейских поселений в Палестине.

Макрон констатировал, что с начала 2017 года колонизационная политика сионистов в Палестине достигла "беспрецедентного уровня".

Несмотря на то, что ранее новый французский президент заявлял, что не будет признавать независимость Палестины в одностороннем порядке, во время встречи с Махмудом Аббасом он подтвердил, что не видит "более жизнеспособной альтернативы решения конфликта, как создание двух государств для двух народов".

В свою очередь Махмуд Аббас заявил, что Палестина готова к подписанию соответствующего соглашения с Израилем. Однако как известно, власти последнего всячески пытаются этого избежать.