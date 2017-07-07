Рафиса Кашапова хотят поместить под 5-летний надзор

Сторонники татарского и российско-мусульманского узника совести Рафиса Кашапова просят общественной поддержки для его защиты от очередного беспредела.

Дело в том, что у Кашапова, осужденного за солидарностьс крымскими татарами, скоро должен закончиться срок заключения. Поэтому функционеры репрессивной системы решили освободить его, но так, чтобы фактически лишить свободы - его хотят поместить под административный надзор на 5 лет.

В связи с этим супруга Рафиса Кашапова просит небезразличных повлиять на ситуацию:

"Здравствуйте!

Получила от мужа Рафиса Кашапова известия, ему дали ознакомиться с административным исковым заявлением о том, что в ближайшее время состоится суд, будет рассматриваться освобождение с последующим надзором, хотя его статьи не попадают под это.

Просим Вас позвонить по этим телефонам и разобраться в этой ситуации.

УФСИН по Р .Коми 8(8212)24-24-15, 8(8212)20-51-99. Приемная УфСИН Р.Коми 8(8212)20-51-37.

Врио нач ИК 19 Буравенко Сергей Юрьевич 8(8216)730009, 8(8216)739849

Зам нач Кранц Сергей Юрьевич 8(8216)732402, 8(8216)739853.

Спасибо".