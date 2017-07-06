Европарламент не хочет Турции в ЕС

Европейский парламент принял резолюцию, в которой страны ЕС призываются прекратить с Турцией переговоры о ее вступлении в ЕС. Решение было поддержано 477 голосов депутатов при 64 против и 97 воздержавшихся.

В качестве предлога для недопущения Турции в ЕС указываются итоги референдума о внесении изменений в турецкую конституцию, прошедшего в этом году. Евродепутаты считают, что если Турция хочет стать частью ЕС, эти изменения, расширяющие полномочия президента и вводящие смертную казнь, должны быть отменены.

При этом, разумеется, никто из них не способен ни дать Турции гарантии, что в этом случае ее примут в ЕС, ни объяснить, почему этого не было сделано за те несколько десятилетий, когда таких положений в турецкой конституции не было. Хотя причина известна, и озвучивалась как лидерами Турции, так и некоторыми откровенными европейскими политиками. И заключается она в том, что Турция - мусульманская страна, и у власти в ней находятся силы, которые проводят политику, основываясь на этом.

Турецкие политики осудили резолюцию Европарламента, а прембер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что для его страны она не имеет никакого значения. «Эти решения принимаются по инициативе депутатов или парламентских фракций под воздействием реалий и конъюнктуры. Для нас важны позиция руководства ЕС, мнение глав стран-участниц Евросоюза. Анкара отреагирует на волеизъявление лидеров ЕС», - заявил турецкий премьер.

Впрочем, надо указать, что в той же самой резолюции, призвав не пускать Турцию в ЕС, европарламентарии констатировали необходимость наладить с ней "открытые и искренние отношения на основе общности интересов, поддерживать тесное сотрудничество в вопросах торговли, энергетики, экономики, миграции и борьбы с терроризмом".

На самом деле, так оно и происходит сейчас - Турция и Европа сотрудничают друг с другом на взаимовыгодной основе, без каких-либо ценностных симпатий друг к другу. Так что, можно сказать, что европарламентарии просто назвали вещи своими именами.