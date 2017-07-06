Суннитский Анбар угрожает независимостью от "Ирака"

Лидеры иракской суннитской провинции Анбар пригрозили объявить ее автономным регионом по образцу Иракского Курдистана в ответ на действия сил багдадского шиитского режима.

Фактически жители Анбара подвергаются сегрегации в стране, гражданами которой они номинально являются, а при попытке отстаивать свои права уничтожаются.

Так, несколько дней назад мирный житель Анбара был застрелян багдадскими военными на КПП Аль-Сокур. Причем, конфликты подобного рода уже давно стали постоянными.

Дело в том, что багдадский режим фактически ввел границу между суннитским регионом и остальной страной (точнее, фикцией таковой), обложив границы Анбара контрольно-пропускными пунктами. В результате этого не только ограничено право анбарцев на выезд из провинции, но и повысились цены на продовольствие, медикаменты и строительные материалы.

В свою очередь Хамид аль-Дулайми, член провинциального совета Анбара заявил, что в ответ на это Анбар объявит себя автономным регионом, как ранее это сделал Иракский Курдистан. Отметим в этой связи, что руководство автономного региона Иракский Курдистан заявило о проведении уже этой осенью всенародного референдума о полном отделении от (бывшего) Ирака и провозглашении независимого государства.