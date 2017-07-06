Сионисты лишают палестинцев права пользоваться солнечной энергией

Сионистские оккупационные власти отняли у палестинцев дар, пожертвованный голландским благотворительным фондом Comet-ME.

Речь идет о дизельной солнечной электростанции стоимостью свыше 300 тысяч евро, купленной и поставленной голландской неправительственной организацией, в деревню Джуббет ад-Диб.

Сионистские власти, создавшие вблизи деревни незаконное еврейское поселение, заявили, что палестинцы не согласовали создание электростанции, и она таким образом является незаконной.

Переводя с сионистского на русский, по этой логике получается, что на своей земле, где мало того, что сионисты основали незаконное поселение, так еще и палестинцы должны спрашивать согласие оккупантов на... потребление солнечной энергии.

При этом даже этого им сделать не дают - по словам мэра деревни, получить у сионистов такое разрешение практически невозможно.

Всего за 2016 год сионисты демонтировали на оккупированных палестинских территориях свыше 300 таких станций, многие из которых были закуплены на средства ЕС и других международных организаций. Таким образом, лишив палестинцев на своей земле традиционных источников энергии, сионисты не позволяют им пользоваться и альтернативными - элементарно потреблять солнечную энергию на своей земле.