Статистика: большинство террористов в США - не мусульмане

Фонд расследований американского Института Нации опубликовал анализ террористических актов, совершенных в США с 2008 по 2016 годы.

Его результаты станут сенсацией для тех, кто мыслит навязанными штампами - количество терактов, устроенных неонацистами, более, чем в два раза превышает те, что обычно характеризуют как "исламский терроризм".

Так, за это время в США было совершено 63 теракта, чьи исполнители причисляли себя к Исламу. В их числе такие случаи как расстрел в Сан-Бернардино и взрывы во время Бостонского марафона (достаточно туманная история с братьями Царнаевыми).

При этом неонацисты за тот же период совершили 115 терактов, включая расстрел сотрудников клиники для совершения абортов в Колорадо.

13% раскрытых актов "исламского терроризма" сопровождались смертями их жертв, против 33% случаев неонацистского терроризма.

Что касается леворадикального (коммунистического и анархистского) терроризма, на его счету за этот период 19 терактов и 7 жертв. В данную статистику включен недавний расстрел депутатов-республиканцев сторонником демократа Бэни Сандерса в Вирджинии.