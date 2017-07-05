Детский татарский телеканал обсудили в Казани

Руководство Татарстана намерено создать первый детский татароязычный телеканал. Предварительное название телеканала - "УЕН ТВ", именно оно победило в интерактивном голосовании среди его потенциальных зрителей.

Концепцию телеканала презентовал президенту Татарстана Рустаму Минниханову руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К (П)ФУ Леонид Толчинский.

По словам Толчинского, контент телеканала будет иметь образовательно-развлекательную направленность и расчитан на аудиторию от 3 до 6 лет. Его передачи должны быть доступны круглосуточно на интернет-платформах.

Со своей стороны президент Минниханов отметил, что в мире, насыщенном информационными продуктами, в том числе, рассчитанными на детей, новому телеканалу придется предложить маленьким телезрителем качественный и интересный контент, чтобы завоевать их внимание.