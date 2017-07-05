Террористы "НКР" обстреляли село и убили азербайджанскую девочку

Вчера вечером террористические формирования т.н. "Нагорно-Карабахской Республики" подвергли обстрелу из минометов и гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате обстрела погибла женщина 1966 года рождения (Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы) и ее годовалая внучка Гулиева Захра Эльнур гызы (на фото). Еще одна женщина 1965 года рождения (Гулиева Селминаз Илтифат гызы) получила тяжелые ранения.

В ответ на утверждения террористов о том, что они вели огонь по военным объектам и позициям министерство обороны Азербайджана заявило, что в Алханлы нет ни штаба, ни огневых позиций. Следовательно, огонь велся исключительно по гражданским объектам (жилым домам) и мирному населению.

МИД Турции выступил с резким заявлением, в котором осуждаются действия агрессора. «Мы резко осуждаем это событие. Пусть Аллах упокоит души азербайджанцев, погибших в результате этой коварной атаки. Раненой женщине желаем скорейшего выздоровления. Это ужасное событие показывает, что оккупировавшая 1/5 часть земель Азербайджана Армения, совершая на линии фронта провокации с использованием тяжелого вооружения, вопреки международному праву и правам человека избрала в качестве своей мишени мирное население, в частности детей и женщин», - говорится в нем.

Анкара так же отмечает, что позиция, выбранная международным сообществом по отношению к Армении, фактически приводит к попустительству оккупации и дальнейшей агрессии с ее стороны, и призывает положить этому конец. «На эту страну необходимо оказать давление с тем, чтобы Армения покинула оккупированные ею земли. Турция как член Минской группы ОБСЕ продолжит поддерживать урегулирование конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - говорится в заявлении.