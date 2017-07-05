9 лет лагерей дагестанскому правозащитнику

Путинский военный трибунал (Северо-Кавказский окружной военный суд) приговорил к 9 годам колонии строго режима мусульманского правозащитника Мухаммеда (Хирамагомеда) Магомедова, арестованного в 2015 году.

Мухаммед Магомедов был активистом "Союза Справедливых", широко освещал проблематику преследования силовиками мусульман, участвовал в пикетах и других мирных акциях протеста.

Путинский военный трибунал объявил его "террористом", признав членом ненасильственной организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России кваллифицируется как террористическая, а также обвинил его в "вербовке". Последнее на том основании, что он якобы пытался завербовать в эту партию агента МВД, который сам в нее внедрился, то есть, самозавербовался. Абсурд? Конечно, но не более, чем сам факт того, что за абсолютно мирную, общественную и правозащитную деятельность людей отдают под военные трибуналы и осуждают на такие сроки.

Отметим, что в апреле 2017 года правозащитный центр "Мемориал" объявил Мухаммеда Магомедова политическим заключенным, указав, что обстоятельства его дела "дают основания заподозрить фальсификацию процессуальных документов".