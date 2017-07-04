Башкортостан: читателей Нурси отправили в колонию

В марте этого года Октябрьский суд Уфы приговорил читателей книг турецко-курдского религиозного мыслителя Саида Нурси (запрещен в России) к условным срокам.

Такая доброта показалась Прокуратуре Республики Башкортостан недопустимой, и она потребовала изменить приговор, обратившись с жалобой на решение суда в Верховный суд РБ.

Советский суд, как известно, самый гуманный суд в мире. Видимо поэтому, Верховный суд Башкортостана решил заменить двум мусульманам условные сроки на реальные. Все они признаны виновными по ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ - в организации и деятельности экстремистской организации.

Теперь Азамат Абуталипов, бывший журналист издания «Киске Уфа» приговорен к 4 годам колонии, а Айвар Хабибуллин, бывший сотрудник ГКУ «Хозяйственное управление» - к 2 года.

Сотрудникам языковой школы «Инъяз» Тимуру Мунасыпову, Айрату Ибрагимову (оба — к двум годам условно) и Шамилю Хуснитдинову оставили условные сроки.

Напомним, что в трудах Саида Нурси не только отсутствуют какие-либо призывы к насилию, но и присутствуют призывы сторониться политики и придерживаться умеренности и золотой середины во всем. Ни в одной нормальной стране мира работы этого просветителя не запрещены.