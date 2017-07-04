Крымскотатарскому политзаключенному не дали похоронить мать

(На фото - Алие Чийгоз с фото маленького сына)

Российская репрессивная система в очередной раз продемонстрировала всему миру свое нечеловеческое лицо. Крымскотатарскому политзаключенному, осужденному за участие в мирных акциях протеста против аннексии Крыма, не позволили посетить похороны матери. При этом, важно отметить, что о приближении ее смерти и похорон чиновникам карательной системы было известно заблаговременно.

Ахтем Чийгоз, о деле которого "Голос Ислама" писал неоднократно, один из лидеров политического крымскотатарского национального движения. Его вина в глазах Кремля заключается в том, что когда зимой 2014 года в Крыму началась уличная дестабилизация в рамках подготовки к будущей высадке "зеленых человечков", он как гражданин Украины был одним из организаторов митингов за сохранение ее целостности. С момента ареста его продолжают удерживать в СИЗО, пытаясь сфабриковать против него дело, в том числе, склоняя к даче ложных показаний ряд людей.

Мать Чийгоза умирала давно - она болела раком и болезнь была неизлечимой, о чем было общеизвестно. Так как она была прикована к постели, защита Чийгоза просила на это время изменить ему меру пресечения и позволить находиться с матерью. На эту просьбу был дан отказ. Тогда к делу подключились многочисленные правозащитники, а также МИД Украины и ее уполномоченная по правам человека Валерия Лютовская, которая обратилась с соответствующей просьбой к российской коллеге Татьяне Москальковой.

Российские лагерные чиновники настаивали на том, чтобы мать Чийгоза сама приехала на свидание с ним, при том, что было известно, что любая транспортировка приведет к смерти. Тем более, что пожилой человек в последнее время и так мучительно умирал, и все, что делали врачи - это давали ей обезболивающие, чтобы облегчить ее последние дни.

По имеющейся информации, в конце июня Чийгозу все-таки дали возможность секретно навестить мать - после вмешательства государств и международных организаций.

Однако на этом гуманизм российской карательной системы был исчерпан. При том, что адвокаты накануне приближающейся смерти заранее просили УФСИН отпустить Чийгоза на похороны к матери, те затянули дело до ее смерти, а когда она умерла, заявили, что в настоящий момент никто не работает, и потому просьбу удовлетворить невозможно.

Вчера Алие Чийгоз была похоронена в поселке Долинное Бахчисарайского района. На ее похороны пришло порядка 500 человек. Но сына среди них не было.