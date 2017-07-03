Мусульмане США протестуют против возобновления указа Трампа

Мусульманская общественность США негативно отреагировала на частичное возобновление действия т.н. "мусульманского бана" Трампа.

Речь идет о недавнем решении Верховного суда США, отменившего решение судов штата Вашингтон и Гавайи, приостановившего запрет Трампа на въезд в страну иностранцев - выходцев из Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Исключение сделано для тех выходцев из этих стран, которые имеют "тесные" семейные и деловые связи с Америкой.

Ахрар Азиз, глава Исламского общества Северной Америки, заявил, что заявления и риторика Трампа "нанесли огромный вред сообществу американских мусульман". Он также выразил надежду на то, что в итоге указ Трампа будет признан неконституционным. "Народ этой страны всегда был открытым для всех, был толерантным", - сказал он.

Отметим, что несмотря на то, что судьи сделали исключение из запрета на въезд для тех, у кого есть "тесные" связи с американцами, степень этих послаблений преувеличивать не стоит. Так, в числе близких родственников, наличие которых дает право на въезд в США, не включены даже бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, двоюродные братья и сестры.