Христиане Абу Даби будут сами заключать и расторгать свои браки

(На фото - служители церкви Св.Антония в Абу Даби)

Как заявил доктор Салах Аль-Джунайби, глава юридического департамента Абу Даби, религиозным меньшинствам будет позволено регистрировать и аннулировать браки, заключенные между их представителями, в своих общинах.

Ранее живущие в стране немусульмане могли регистрировать эти браки только в государственных органах, а в случае конфликта между супругами расторгать их только в судебном порядке. Теперь супруги смогут обращаться к главам зарегистрированных религиозных общин, которые будут выступать в качестве арбитров и либо примирять супругов, либо осуществлять их развод.

Разумеется, это возможно, только в том случае, если оба супруга принадлежат к одной религиозной юрисдикции.

Как пояснил доктор Джунайби, в ОАЭ имеет место тенденция обращения немусульман в шариатские суды для рассмотрения по Шариату их имущественных споров, которое происходит быстрее. Однако в том, что касается семейных отношений, Шариат не предполагает возложения исламских семейных норм на немусульман, а позволяет им регулировать свою семейную жизнь по нормам их религиозной юрисдикции.