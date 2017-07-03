Татарстан: в аварии погибло 14 человек

В минувшие выходные в Заинском районе Татарстана произошла трагедия. В ночь на воскресенье 14 человек погибли и еще 15 пострадали в результате столкновения бензовоза с автобусом.

Автобус "Неоплан", следовавший по маршруту «Самара-Ижевск», врезался в бензовоз. Транспортные средства перевернулись и загорелись.

По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика и не справился с управлением.

Среди погибших двое детей. На место трагедии приехали премьер-министр и глава МЧС Татарстана.

В связи с произошедшим на местном уровне объявлен траур.