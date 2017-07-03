В лагере сирийских беженцев в Ливане произошел пожар

Вчера в лагере сирийских беженцев «Каб Ильяс» в долине Бекаа на востоке Ливана случился пожар. Как сообщает агентство «Анадолу», в результате трагедии погибли четыре человека, множество людей получило ранения. В числе пострадавших также есть дети.

Точная причина пожара пока не установлена. Однако, по словам представителя ООН Даны Сулейман, пожар мог возникнуть из-за кухонной плиты. Она также заявила, что идет оценка поврежденных палаток, по результатам которой пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь.

Сообщается, что в лагере было около 200 палаток, в которых проживало более 100 семей.