Мусульмане Индии протестовали против антиисламского терроризма

На этой неделе мусульмане Индии протестовали против очередной волны антиисламского терроризма, устроенной индусскими фанатиками. На этот раз она была приурочена к празднику Ид аль-Фитр, с которым они таким образом решили поздравить своих соотечественников мусульманского вероисповедания...

Так, в Харьяне в поезде был убит возвращавшийся из Дели с праздничной молитвы и шопинга мусульманин Джунайд Хан. Нападения на мусульман прошли еще в ряде мест.

Из-за угроз терактов крупная исламская организация Джамия-э-Улема отменила праздничные мероприятия, приуроченные к Ид аль-Фитр.

В знак протеста против всего этого беспредела мусульмане во многих местах Индии вышли на улицы с черными траурными повязками.

Справедливости ради, надо отметить, что их поддержали некоторые (умеренные) индусские организации и лидеры.