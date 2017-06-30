Госдеп США о рабстве среди современных узбеков

Русскоязычный тюркский сайт "Новая Эпоха" (Yenicag) сообщил о печальных выводах специального доклада Госдепа США о положении дел с рабством среди современных узбеков.

«Узбекские женщины и дети подвергаются сексуальной торговле на Ближнем Востоке, в Евразии и Азии, а также в местныx борделяx, клубаx и частных резиденциях. Узбекские мужчины и, в меньшей степени женщины, подвергаются принудительному труду в Казахстане, Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Украине в строительном, нефтегазовом, сельскохозяйственном, розничном и пищевом секторах», – сказано в докладе.

По мнению авторов доклада, правительство Узбекистана не принимает должных мер для борьбы с этими тенденциями. Более того, в стране до сих пор сохраняется практика принудительного сбора хлопка детьми, получившая развитие в советские времена. В ходе сбора урожая в 2016 году правительству само способствовало этому, установив высокие квоты на сбор хлопка для местных руководителей и низкие цены для оплаты труда.

В докладе указан ряд мер, которые могло бы принять правительство Узбекистана для борьбы со всеми этими явлениями.

В настоящий момент в списке из 187 стран по распространенности среди его граждан завуалированного рабства Узбекистан входит в самую последнюю (неблагоприятную) третью группу. Кстати, Россия входит в нее же.