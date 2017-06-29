Франция: игиловцы оказались бывшими буддистами и иеговистами

(На фото - подсудимые в здании суда)

Во Франции завершился громкий процесс над участниками игиловской ячейки "Канны-Торси", члены которой обвиняются в совершении ряда террористических актов и подготовке к ним.

В общей сложности на скамье подсудимых оказались примерно 20 человек. Но для ячейки "исламских террористов" весьма интересен ее состав. Так, глава ячейки, 29-летний Жереми Байи оказался бывшим иеговистом. Другой участник - Аликс Сенг - выходцем из буддистской семьи. Ельвин и Жоан-Миш Бокамба-Янгума из семьи известного конголезского протестантского деятеля.

Возраст подсудимых - от 23 до 33 лет. Прокуратура требовала для них сроки от 2 лет тюремного заключения для сообщников до пожизненного для реальных участников.

Суд вынес более щадящее решение. Глава ячейки, которому просили пожизненное, приговорен к 28 годам заключения. Остальные сроки - от 14 до 20 лет. Те, для кого просили маленькие сроки, уже отсидели свое, и были выпущены.

Отметим, что состав участников ячейки лишний раз подтвердил то наблюдение, что в деятельность вроде нападений на гражданские объекты и мирных жителей (а осужденные нападали а супермаркеты, рестораны и кошерные магазины, в том числе, с человеческими жертвами) обычно вовлекаются люди, не имеющие должных знаний религии и опыта религиозной практики.