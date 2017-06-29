Израиль готовит аннексию Газы?

Без должной реакции обошлась состоявшаяся недавно презентация израильским министром разведки и транспорта Израилем Кацом проекта создания искусственного острова в территориальных водах Палестины, а именно сектора Газа.

Казалось бы, ничего особенного. Сионисты хотят построить остров-платформу на 500 гектаров, оснащенный транспортно-логистической инфраструктурой, который станет связующим звеном между Газой и внешним миром. Вот как это выглядит в их пафосной презентации (на английском языке).

Более того, в присущем им циничном стиле (на идише это называется "хуцпа"), сионисты даже обосновывают этот проект заботой о палестинцах. Мол, они все еще продолжают нести за них ответственность, и вот, решили помочь им наладить связи с внешним миром и организовать развитие.

А теперь переведем с сионистского на русский. Годами Израиль блокирует Газу (с другой стороны ее блокирует египетская хунта Сиси), не позволяя осуществлять ей сообщение с внешним миром. Годами, Израиль не позволяет администрации сектора Газа построить ни свой аэропорт, ни свой морской порт, через которые такое транспортное сообщение осуществлялось бы.

И вот, теперь сионисты говорят - давайте, в ваших водах мы построим свой логистический центр, который станет единственными воротами для грузов в сектор Газа и из него. И, разумеется, будем снимать с него все логистические сливки.

Эксперты, комментирующие этот план, считают, что фактически он предполагает новую аннексию Газы, либо военную операцию с целью свержения правительства ХАМАС, так как очевидно, что ни Израиль с ним, ни оно с Израилем дела иметь не будет. Меж тем, функционирование такого проекта потребовало бы самого активного взаимодействия Израиля и подконтрольной ему администрации в Газе.

На прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман, заявил, что сионисты не планируют новую войну в Газе. Но зачем он это сделал, если таких планов действительно нет? И случайно ли это заявление совпало с предшествовавшей ему международной кампанией демонизации ХАМАС и последующей презентацией Каца?

Так или иначе, но эта презентация является очередной и наглядной иллюстрацией политики Израиля в отношении Палестины. А именно, не позволять ей состояться как международно признанному государству, контролирующему свои границы, терриориальные воды и сообщение с внешним миром, а держать вместо этого в положении гетто, полностью зависимого от колонизаторов и оккупантов.