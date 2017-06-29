Россия: 2 года колонии за нашид в защиту Аль-Аксы

Амина Мустаева, живущая в городе Гусев Калининградской области, была осуждена на 2 года колонии. Формально за размещение на своей странице в соцсетях нашида "Воины Аллаха", в котором содержатся, в частности, слова: "Настанет тот час: и храм Аль-Акса от врагом наших освободится".

Девушка рассказывает, что следствие усмотрело в этих словах сперва экстремизм, а потом перекваллифицировало их как поддержку терроризма.

Мы специально пересмотрели весь текст этого нашида, предполагая, что помимо этой фразы в ней могут содержаться еще и другие, которые можно кваллифицировать как терроризм. Но нет - в нем говорится исключительно о борьбе на пути Аллаха в общем виде, без конкретизации к пространству и времени, кроме как в этом месте.

Однако Аль-Акса вроде бы не находится на территории Российской Федерации, и потому, если кто и мог усмотреть в этих словах угрозу своему государству и "оправдание терроризма", то Израиль, а не как не Россия. Или калининградские силовики уже на добровольной основе защищают интересы Израиля и судят за посягательства на них?

Впрочем, девушка уверена в том, что это предлог. Как она рассказала в интервью известному исламскому блогерра и журналисту Расулу Тавдирякову, с самого момента принятия ею Ислама она стала подвергаться тотальному прессингу. Итогом которого стало ее осуждение к колонии, куда она должна будет отправиться в ближайшее время...