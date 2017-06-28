Скоростные дороги покроют всю Турцию

Высокоскоростные железные дороги должны будут покрыть всю территорию Турции и связать ее интенсивным транспортным сообщением. Об этом заявил министр транспорта, судоходства и коммуникаций этой страны Ахмет Арслан.

По его словам, в этом году правительство Турции выделило на развитие транспорта свыше 11,3 миллиарда турецких лир, значительная часть которых пойдет именно в отрасль скоростных поездов.

На данный момент протяженность высокоскоростного железнодорожного полотна в Турции составляет 1213 километров. В дополнение к ним уже строится дорога протяженностью в 3000 километров, которая должна будет соединить 4 провинции страны.

В 2019 году должна быть введена в строй линия, которая объединит Анкару, Афьонкарахисар, Ушак, Манису и Измир.

Также в рамках проекта транспортной интеграции Турции, Азербайджана и Грузии (Баку-Тбилиси-Карс) строится высокоскоростная железная дорога Анкара-Кырыккале-Йозгат-Сивас.

Кроме того, до конца 2018 года расстояние от Анкары до Сиваса должно будет сократиться до 405 километров. Этот проект готов уже на 75 процентов.

Также строятся скоростные линии Бурса-Биледжик, Конья-Караман-Улукышла и Мерсин-Адана-Османийе.