Катарский университет возглавит мощный исламовед

Профессор Ахмад Даллал (на фото), один из самых сильных в наши дни специалистов по истории исламской цивилизации с 1 сентября станет деканом Катарского Джорджтауновского университета.

В настощий момент профессор Даллал работает в Американском университете в Бейруте и является признанным экспертом в области исламоведения, классической и современной мысли в Исламском мире.

Конечно, у читателей-мусульман наверняка может возникнуть недоумение в связи с обилием американских названий и институтов в этой сфере. Но печальный факт заключается в том, что сегодня именно американцы и шире англосаксы (Британия, Канада, Австралия) аккумулируют в своих институтах лучших специалистов по исламской истории и мысли, в связи с чем понимают Исламский мир лучше, чем сами мусульмане.

Тем ценнее специалисты-мусульмане, работающие в этой сфере. Что же касается Катара, стремясь к роли одного из интеллектуальных центров Исламского мира, он предоставляет площадку не только для исламских ученых в традиционном понимании, таких как Кардави, но и для происламских специалистов в "светских" областях знаний.

Так, в 2005 году в катарской столице Доха был открыт филиал американского Джорджтауновского университета - одного из ведущих центров исламоведения в мире.

Назначение профессора Даллала и его уровень уже высоко оценили многие исламские историки, в том числе, имеющие репутацию твердых защитников исламских позиций и интересов. Так, дружный с Ахметом Давутоглу американский профессор-мусульманин Джонатан Браун (открыто отстаивающий такие одиозные в глазах западников положения Ислама как телесные наказания и рабовладение) назвал назначение Даллала большим приобретением катарской образовательной системы.

Профессор Даллал до работы в Бейруте преподавал в американский университетах Стенфорда и Йеля. Он автор ряда фундаментальных работ по исламской истории и мысли.