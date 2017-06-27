"Мусульманский бан" Трампа снова действует

Несмотря на приостановление американскими судами действия указа Трампа о запрете на въезд в страну выходцам из 6-ти мусульманских стран, ему все таки удалось частично добиться своего. Верховный суд США восстановил действие этого указа, ограничив его некоторыми условиями.

Так, он не должен распространяться на тех выходцев из "запрещенных" стран, которые "имеют крепкие связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами". Напомним, что первоначально под действие трамповского бана попали все выходцы из этих стран (не только их граждане!), не являющиеся гражданами США. Это были, в том числе родственники американцев, люди, имеющие бизнес в Америке и легально живущие в ней по 20 лет, и даже уважаемые политики и граждане западных стран, имеющие "запрещенное" место рождения.

Первоначально въезд в США запрещался иностранцам - выходцам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Впоследствии Ирак был исключен из этого списка под давлением американских военных, которые ведут активные боевые действия на территории этой страны совместно со своими иракскими коллегами (марионетками).

Действие указа Трампа было приостановлено решением суда сперва Сиэтла (штат Вашингтон), а потом Гонолулу (штат Гавайи). Теперь оно будет восстановлено с указанными выше оговорками.

Следующее заседание по делу о признании данного указа неконституционным должно состояться в октябре этого года.