Раввины обвинили Гайнутдина в антисемитизме за поддержку Палестины

(На фото - Борух Горин)

Федерация Еврейских Общин России (ФЕОР) выразила негодование в связи с проведенной главой Совета Муфтиев России (СМР) Равилем Гайнутдином акцией солидарности с Палестиной и сделанными на ней высказываниями.

Мероприятие в рамках акции "День Аль Кудс" прошло в московской Соборной мечети еще 23 июня, но возмущенная реакция сионистов последовала только вчера.

Выступая, Гайнутдин заявил, что "Палестина должна быть признана мировым сообществом как независимое государство, со столицей в Иерусалиме" и призвал "остановить кровопролитие, которое на протяжении десятилетий уносит жизни мирных жителей, женщин, стариков, детей в Палестине".

Чему тут в принципе можно возмущаться, если это по сути позиция большей части международного сообщества и всего официального Исламского мира? Однако глава Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин решил придраться к следующим высказываниям Гайнутдина: "Сегодняшний Иерусалим остается городом, где мусульмане живут под дулами автоматов израильских солдат" и "мусульмане не имеют свободного доступа на молитву в святые места Ислама - мечеть Аль Акса и в другие мечети проходят только сквозь строй израильских солдат". В ответ на это Горин обвинил главу СМР в антисемитизме и лжи и призвал его приехать в Израиль, "как это несколько лет назад сделал муфтий Альбир Крганов".

Интересно, а что бы там увидел Гайнутдин? То, что местные мусульмане в принципе могут посещать Аль-Аксу, это известно, но ведь он этого не отрицал, отметив лишь то, что это делается "под дулами автоматов израильских солдат", которые решают, кого пропускать к мусульманской святыне, а кого нет. А что, это не так, и Аль-Аксу уже охраняют мусульманские силы безопасности независимой Палестины?

Нет, это не так, и Горин это прекрасно знает. Более того, не допустить этого как раз и является целью, которую преследуют он и другие сионисты, в частности, устраивая такие истерики.

Потому что ни одно из высказываний главы СМР по этому вопросу не выбивается из риторики, принятой международным сообществом, и потому не может быть расценено как "экстремистское". Однако сионистов, очевидно, бесит сам факт того, что мусульмане России смеют озвучивать свою позицию по международным вопросам наперекор их лобби, которое они рассматривают как хозяев "этой страны". При этом сами они очень даже выступают с открытой поддержкой Израиля, не сильно волнуясь, что по этому поводу подумают мусульмане России. Но хотят, чтобы те в свою очередь в России права голоса по таким вопросам не имели.

В таком случае стоит напомнить господину Горину, что в отличие от национального меньшинства, имеющего свое государство за пределами России, ее мусульмане, являющиеся титульными нациями многих республик в ее составе, наряду с русскими коренными народами должны рассматриваться как соучредители этого государства. В отличие от...