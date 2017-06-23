Мордовия: медалисток в хиджабах не пустили на награждение

Сегодня в Мордовии в Республиканском дворце культуры состоялась процедура награждения медалями «За особые успехи в учении» выпускников школ 2017 года. Правда, состоялась не для всех, потому что девушек в хиджабах на нее не пустили. Но обо всем по порядку.

В процедуре приняли участие врио главы Мордовии Владимир Волков, редседатель Госсобрания РМ В.Чибиркин, Председатель Правительства РМ В.Сушков, глава Саранска П.Тултаев.

Они вручили школьникам медали и часы, другие памятные подарки. Но не всем - девушек в платках на церемонию не допустили. В частности, не допущена на нее была выпускница Стародевиченской школы Ельниковского района Амина Аюб, дочь русской матери и сирийца. Девочка заплаканной отправилась к себе в район.

Правда, потом, во избежание крупного скандала Амину для вручение медали пригласили. Но не в столичный Саранск, как медалистов первого сорта, а райцентр Ельники.

Напомним, что подобное свинское поведение со стороны руководства Республики Мордовия имело место уже в 2014 году, когда на аналогичную церемонию награждения также не допустили выпускницу Лейсан Асаинову из села Белозерье.