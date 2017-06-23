В Газу прибыла помощь из Турции

Турецкий караван с гуманитарной помощью прибыл на днях в Газу.

В общей сложности 10 000 тонн необходимой палестинцам продукции были доставлены в блокадную Газу через порт Ашдод. Подобные поставки регулярно осуществляются в соответствии с условиями соглашения, ранее заключенного между Турцией и Израилем.

Партия груза включает в себя: 50 000 продовольственных пакетов, 5 000 тонн муки, 100 тон печенья, шоколада и пирожных, 50 000 единиц одежды, 18 100 игрушек, 32 000 наборов канцелярских принадлежностей и 1000 детских велосипедов.

Груз был приурочен к приближающемуся празднику Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам).

Поставка была осуществлена турецким государственным агентством по чрезвычайным ситуациям (AFAD).