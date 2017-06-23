Правозащитник: в России продолжают похищать узбеков

Известный узбекско-российский правозащитник Бахром Хамроев (на фото) распространил заявление о продолжающихся похищениях узбекскими спецслужбами людей на территории РФ. Публикуем данное заявление без купюр и комментариев.

"Консультационно-правозащитный центр «Помощь» озабочен существенным ухудшением ситуации с безопасностью находящихся в России выходцев из Центральной Азии, особенно из Узбекистана, политическая система которого по-прежнему является одной из наиболее репрессивных в мире. Особое беспокойство вызывают участившиеся случаи похищений и исчезновений, сообщения о которых регулярно поступают правозащитникам. В «группу риска» попадают многие этнические узбеки, покинувшие родину из-за преследований по политическим и религиозным мотивам, а также ездившие в последнее время в Турцию.

Так, 5 мая 2017 года сразу же после решения об освобождении из СИЗО-4 УФСИН по г.Москве пропал гражданин Узбекистана Бахром Сатторов, содержавшийся в данном учреждении по экстрадиционному запросу из Узбекистана, где его обвиняют в «религиозном экстремизме». По словам родственников, пришедших встречать Бахрома, из здания следственного изолятора он так и не вышел. Обращения в прокуратуру и полицию до настоящего времени остаются без ответа.

16 февраля 2017 года неизвестными в г.Санкт-Петербурге был похищен гражданин Узбекистана Мансур Сулейманов. По словам одного из его друзей, в тот день он разговаривал по телефону с Мансуром, который выходил из маршрутного такси, направляясь к месту жительства на Шуваловском проспекте, и, по окончании разговора, вдруг услышал посторонние крики, в том числе фразу: «Закиньте его назад!». При этом, как рассказали родственники Мансура, в 2016 году он ездил в Турцию, разыскивая своего брата, уехавшего на войну в Сирию, с намерением вернуть его к мирной жизни.

18 марта 2017 года вышел из квартиры в Самаре и исчез, отключив мобильный телефон, уроженец Ошской области Хасанбай Джаппаров. В тот же день исчез и его брат Хусенбай Джаппаров, проживавший в пос.Алексеевский Нефтегорского района Самарской области. Оба они являлись гражданами России.

17 мая 2017 года в Москве бесследно исчез гражданин Узбекистана Мамурджон Абдурахимов, ездивший в 2016 году на заработки в Турцию. Незадолго до исчезновения Мамурджон рассказывал друзьям, что видел нескольких крепких мужчин славянской внешности, демонстративно ведших за ним слежку.

Обращения в правоохранительные органы по поводу пропавших без вести выходцев из Центральной Азии ясности об судьбе не вносят, насколько можно судить, никакой активной работы по их розыску не ведется. Так, в ответ на обращение жены Хасанбоя Джаппарова в июне 2017 г. был получен ответ, что власти рассматривают происшедшее не как «безвестное исчезновение, а как утрату родственных связей», не требующее вмешательства правоохранительных органов.

В Брянской области готовится выдача в Узбекистан гражданина этой страны Абдуманнона Жумабоева, имеющего вид на жительство в Украине. 18 мая 2017 года в Брянске при следовании к месту своего постоянного жительства на Украине он был снят с поезда, и в настоящее время на основании решения Советского районного суда Брянска от 21 мая 2017 г. о якобы совершенном им административном правонарушении ожидает своего выдворении в Узбекистан. Незадолго до этого 16 мая 2017 г. он был освобожден из-под стражи в Санкт-Петербурге, куда приехал в апреле по вопросам бизнеса и был задержан в связи с нахождением в международном розыске. Власти Узбекистана заочно объявили его «экстремистом».

19 мая 2017 в г.Узловая Тульской области сотрудники спецслужб в масках ворвались в дом гражданина России, уроженца Бухары Зохида Аслонова, вывели на улицу членов его семьи, и, как сообщают родственники Зохида, подложили боеприпасы и взрывчатку. После этого был проведен формальный обыск, в ходе которого подложенное было «обнаружено и изъято». В настоящее время Зохид Аслонов арестован, при этом к нему не допускается нанятый родственниками адвокат. Незадолго до этих событий Аслонов обращался в КПЦ «Помощь» с жалобами на то, что он и его знакомые - уроженцы Узбекистана, проживающие в Узловой, подвергаются давлению со стороны полиции, при этом в их адрес высказываются претензии, связанные с их национальной принадлежностью и вероисповеданием, от них требуют продавать жилье и уехать, угрожая серьезными неприятностями в случае неподчинения. События в Узловой вызывают особую обеспокоенность, принимая во внимание случай поджога местной мечети в октябре 2015 г.

Поступают многочисленные сообщения о том, что под предлогом борьбы с терроризмом массово нарушаются трудовые и иные социальные права мигрантов. Так, семеро уроженок Узбекистана, работавших в супермаркете «Карусель» в городе Щербинка Московской области, были уволены без выплаты заработной платы с мотивировкой, что они якобы могут совершить теракты. Аналогичный случай произошел на мелькомбинате в подмосковном Хотьково, узбекских работников которого выставили на улицу, не вернув причитающуюся им заработную плату, и пригрозив в случае жалоб выдать их полиции как «потенциальным террористов».

Описанные случаи иллюстрируют сложившуюся в России порочную систему, в рамках которой под предлогами борьбы с терроризмом и экстремизмом осуществляются внесудебные расправы и запугивание граждан, нагнетается атмосфера нетерпимости и страха, в целях ложно понятых служебных и общественных интересов совершаются должностные преступления и серьезно нарушаются права человека.

Бахром Хамроев,

Директор Консультативно-правового центра «Помощь»,

член Правозащитного Центра «Мемориал»

23.06.2017"