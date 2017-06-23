Шаманов соврал - казахи с кыргызами в Сирию не поедут

Председатель комитета Госдумы по обороне и пока еще не осужденный военный преступник Владимир Шаманов (на фото) заявил вчера, что по периметру "зон деэскалации" в Сирии могут быть размещены военные из Казахстана и Кыргызстана. По его словам, соответствующие переговоры ведутся между этими странами, Россией и Турцией.

«Разговоры о том, что якобы ведутся переговоры с Россией об отправке кыргызских солдат в Сирию, не имеют смысла. Это выдумки российских СМИ. Если бы на самом деле был такой разговор, к нам поступило бы официальное обращение от имени главы государства. Но нет и не было никакого обращения», - заявили сегодня в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Аналогичное заявление сделал МИД Казахстана. «Казахстан ни с кем не ведет переговоров по вопросу направления в Сирию своих военнослужащих. Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов Астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе очередной встречи 4-5 июля в столице Казахстана», - сказано в нем.

Зачем Шаманов решил выставить себя на посмешище, это вопрос. Возможно, чтобы показать, что он не зря протирает штаны в Госдуме, куда его посадили за "заслуги перед Отечеством" (то есть, военные преступления против мирного населения Чечни), а причастен к большой международной политике. Ну что ж, бывает, но в данном случае не вышло.

Впрочем, есть версия, что отправку казахов и кыргызов действительно обсуждали, но... без самих казахов и кыргызов. В частности, некоторые турецкие источники вчера также сообщали о предложении России Турции направить их в Сирию.

Самих "счастливчиков" при этом, судя по всему, спросить не удосужились. Видимо, российские военные считают, что обсуждать с бывшими советскими республиками вопросы отправки их войск в "горячие точки" уже необязательно.