"Нож в спину": французы инвестируют в иранский газ

Французская компания Total заявила о том, что инвестирует 1 миллиард долларов США в разработку и эксплуатацию иранских газовых месторождений.

Ранее некоторые аналитики скептически отнеслись к заявлению иранского министра Биджана Занганэ, который заверил журналистов в том, что иранско-фарнцузское инвестиционное соглашение состоится. Однако теперь оно подтверждено уже и французское стороной.

Надо отметить, что это действительно незаурядное событие по двум причинам. Во-первых, за долгие годы и впервые после отмены санкций в отношении Ирана это будут первые крупные западные вложения в иранскую экономику.

Во-вторых, не менее важен фон этого события - французы пошли на такой шаг именно в тот момент, когда новый президент США Дональд Трамп делает все для того, чтобы изолировать Иран и отсечь его от ресурсов и инвестиций для развития. С этой целью Вашингтону удалось мобилизовать значительную часть Исламского мира, и тут он получает такой "подарок" от крупной западной страны.

Иначе как "нож в спину" Трампу это охарактеризовать сложно.