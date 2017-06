Исследование: мусульмане - главные жертвы терроризма

Американский исследовательский центр START (Study of Terrorism and Responses to Terrorism) при Университете Мэриленда опубликовал свой новый доклад. Согласно этому исследованию, именно мусульмане являются главными жертвами терроризма - как т.н. "исламского", так и антиисламского.

По словам исполнительного директора START Уильяма Браниффа, на Ближнем Востоке прежде всего мусульмане страдают и от терактов, устраиваемых т.н. "исламскими террористами", и от "борьбы с терроризмом", которая часто сопровождается массовыми жертвами среди гражданского мусульманского населения.

В то же время, как утверждает Бранифф, в мире неуклонно растет количество терактов, направленных против мусульман. За последние годы START зафиксировал рост такого антиисламского терроризма в 35 государствах.

Антиисламский террор ширится и на Западе, но проблема в том, что его предпочитают так не называть. Так, сотрудник START Эрик Миллер приводит данные, согласно которым, в 2016 году в Германии было совершено 3 533 нападений на беженцев и центры их размещения. От них пострадали 560 человек, включая 43 ребенка.

Миллер говорит, что есть лукавство в том, когда аналогичные нападения со стороны "исламистов" автоматически определяются как теракты, вне зависимости от того, сколько и как от них пострадало людей, в то время, как нападения на мусульман считают таковыми только, если от них кто-то погиб. В подтверждение своей позиции Миллер приводит определение ФБР, согласно которому под терроризмом понимается насильственные действия, несущие угрозу человеческой жизни, совершенные вопреки закону, исходя из политических или социальных соображений.

Кроме того, исследователи указывают на внедряемые предубеждения в отношении мусульман и террора. Так, когда недавно в Лондоне произошел очередной наезд террориста на мирных жителей, все поначалу были уверены в том, что это мусульманин наехал на немусульман, хотя в итоге все оказалось наоборот.