Король поможет марокканским погорельцам в Лондоне

Марокканские жертвы пожара в лондонской жилой многоэтажке (Grenfell Tower) смогут получить компенсацию не только по месту жительства, но и на исторической родине.

Король Марокко Мухаммад IV отдал поручение оказать помощь родным погибших и оказать поддержку выжившим. В частности, марокканцы, потерявшие свое имущество в пожаре, получат возможность вернуться на родину и обустроиться на ней за счет Марокко.

В настоящий момент сотрудники марокканского посольства в Лондоне также принимают активное участие в идентификации останков погибших. По словам очевидцев, значительную часть из них составляют именно марокканцы.

Пожар в Grenfell Tower произошел 14 июня, когда в результате возгорания облицовочно-отопительного материала панельной многоэтажки она почти полностью сгорела. Здание фактически использовалось как общежитие для тех, кто не способен платить за более качественное жилье.

Установлена гибель в этом пожаре не менее 30 человек, но с учетом пропавших без вести и неидентифицированных останков, их количество не менее 70. Многие из них были мусульманами.