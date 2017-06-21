Результаты опроса: православных и мусульман в РФ почти поровну

СМИ опубликовали результаты социологического опроса о религиозности россиян, проведенного маркетинговым агентством «Zoom Market». Сообщается, что опрос проводился в 11 крупных городах России и охватил 8800 респондентов в возрасте от 19 до 67 лет.

В соответствии с опубликованными результатами, 42% опрошенных отнесли себя к православным, 30% к мусульманам и 18% к атеистам. Остальные религиозные конфессии идут со значительным отрывом: католицизм - 3%, старообрядчество и протестантизм - по 2%, буддизм, иудаизм, греко-католичество и славянское язычество - по 1%.

Города по расположению в них мусульман распределились в следующем порядке: Казань - 72%, Краснодар - 43%, Воронеж - 31%, Екатеринбург - 29%, Красноярск - 28%, Москва - 26%.

У православных: Самара - 57%, Нижний Новгород и Пермь - 53%, Новосибирск - 49%, Санкт-Петербурге и Красноярск - 43%, Воронеж - (41%).

У атеистов: Санкт-Петербург - 26%, Воронеж и Екатеринбург - по 23%, Красноярск - 22%, Москва - 21%, Новосибирск - 18%.

При этом в целом россияне настроены достаточно секуляристски - более 73% не поддерживают ношение в государственных учреждениях, включая образовательные, одежды и предметов, демонстрирующих религиозную принадлежность.

Заметим в связи с указанным, что, конечно, выборка и результаты опроса по ряду параметров вызывают такие же большие сомнения, как и авторитетность осуществившего его агентства.

С другой стороны, надо отметить, что в нем не приняли участие регионы наибольшего демографического присутствия Ислама в РФ - республики Северного Кавказа, включая Чечню, Ингушетию и Дагестан. Поэтому, даже если позиции Ислама по каким-то причинам оказались завышенными в некоторых опрошенных городах, включение в этот список густонаселенных мусульманских регионов точно бы придало им надежности.

С учетом этого и в масштабах всей РФ данные опроса, пожалуй, недалеки от истины и свидетельствуют о том, что количество реальных православных и реальных мусульман в стране не сильно отличается. О чем свидетельствует, например, статистика УВД Москвы о количестве приходящих на праздничные молитвы мусульман и пасхальную службу православных.

При этом надо отметить, что мусульмане являются демографически растущей частью населения РФ, так что со временем этот балланс еще больше должен сместиться в сторону Ислама. Приверженцы которого, впрочем, и сейчас занимают в российских обществе и политике место, абсолютно непропорциональное их демографическому весу.