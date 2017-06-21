Новый наследник престола КСА: чего ожидать?

(На фото - Мухаммад бин Салман и Мухаммад бин Найеф)

В Саудовской Аравии сменился вали уль-ахд, он же крон-принц, он же наследник престола в случае смерти живущего короля. Вместо дяди нынешего короля Салмана бин Абдульазиза - 57-летнего Мухаммада бин Найефа им назначен сын короля, 31-летний Мухаммад бин Салман.

Комментаторы считают это небольшим дворцовым переворотом, впрочем, не только бескровным, но и мирным - прежний вали уль-ахд уже принес присягу новому.

Мухаммад бин Найеф представлял еще старую генерацию королевской семьи, поколенчески близкую к отцам-основателям Королевства Саудовская Аравия. Молодой же Мухаммад бин Салман олицетворяет не только новые поколения, но и возможные перемены в политике Королевства и его нацеленность на динамизм, а не консервацию.

Если старый валь уль-ахд был больше озабочен нейтрализацией внутренних угроз престолу, то новый имеет серьезные внешнеполитические амбиции. Считается, что это он был инициатором саудовской военной кампании в Йемене (пока не самой удачной для Саудии и крайне тяжелой по последствиям для Йемена), ожесточения конфронтации с Ираном и сетью его влияния по всему региону и, наконец, конфликта с Катаром. Он же был основным организатором визита Трампа в КСА и лоббистом крупных военных контрактов между Америкой и Саудией.

Прямо скажем, пока все эти действия выглядят столь же амбициозно, сколь и рискованно. Фактически, молодой преемник 80-летнего короля кладет все яйца в одну корзину - американскую. А точнее было бы сказать - трамповскую, потому что, мягко говоря, далеко не все в США смотрят на Саудовскую Аравию как на союзника и вообще считают приемлемым вести дела с этой страной.

Но в том-то и проблема, что в отличие от КСА, где власть преемственна и предсказуема, в США она может смениться не только на ближайших выборах, но и досрочно (например, через импичмент). А в этом случае молодой наследник может в одночасье остаться без американского покровителя, но зато с целым рядом местных врагов и неприятелей. Которые в отличие от Трампа никуда не денутся...