Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, заявил о настоящей эпидемии сифилиса и ВИЧ в среде трудовых мигрантов. Она выявлена по результатам анализов медицинских лабораторий Многофункционального столичного миграционного центра, начавших работать в январе 2016 года.

С момента начала сбора анализов у трудовых мигрантов зафиксирован рост числа больных сифилисом - в 40 раз, ВИЧ - в 15 раз, туберкулезом - в 6 раз.

Отметим в этой связи, что чаще всего на заработки в России едут молодые мужчины без семей, и живут многие из них в антисанитарных условиях.

Кроме того, растлению нравов в среде трудовых мигрантов способствует целенаправленная политика российских спецслужб и властей, которые подавляют любые очаги исламского просвещения и самоорганизации в их среде.

Для российских властей и общества разносчики ВИЧ, венерических инфекций и туберкулеза на своей территории предпочтительнее, чем "исламисты" и "ваххабисты".