Германия: боснийцы строят минареты и мечети

Живущие в Германии боснийские мусульмане продолжают обустраивать свою религиозную жизнь и расширять свою религиозную инфраструктуру.

В настоящий момент в Германии уже есть свыше 200 мечетей с минаретами, не считая тысяч молельных залов и комнат. Среди них мечети боснийских джамаатов в городах Камп-Линтфорт, Балинген, Штутгарт и Витте. Теперь к ним сможет присоединиться и мечеть города Оберхаузен.

Дело в том, что строительство минаретов требует в Германии согласования местных властей и архитектурных ведомств. И оно как раз было получено в этот Рамадан. Джамаат сможет возвести над своей мечетью 15-метровый минарет, который будет возвышаться над ее 9-метровым куполом на 6 метров. Уже начат сбор средств на его строительство.

Другая отрадная новость пришла из Дортмунда. Боснийская мусульманская община, существующая в нем уже 35 лет, начала покупку участка земли площадью 3245 м2 для последующего строительства на нем мечети (Исламского культурного центра).

Участок обойдется местному боснийскому джамаату в 255 000 ЕВРО, активный сбор которых осуществляется в настоящее время.