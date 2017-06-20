Самый длинный тоннель в Европе строится в Турции

В Турции самый длинный в Европе и второй по длине в мире тоннель - «Новая Зигана». Он будет состоять из 2-х тоннелей и в общей сложности должен составить 14,5 километра.

Автомобильный тоннель должен пройти через понтийский горный хребет Зиган. На данный момент дорога через Зиганский перевал является очень рискованной, особенно в зимнее время года. Это приводит ко множеству ДТП и существенно замедляет транспортное сообщение.

Новый тоннель должен будет существенно ускорить транспортный поток и связать черноморские провинции Турции с Кавказом, Ираном и странами Ближнего Востока.

Работы, начатые в 2016 году, ведутся по утвержденному плану. Скорость прокладки тоннеля составляет 10 метров в сутки.