Эскалация: иранцы хотели взорвать нефтеплатформу Саудии?

(На фото - плакат КСИР)

Вчера власти Саудовской Аравии заявили о том, что иранские спецслужбы готовили теракт на одной их нефтяных платформ Королевства в Арабском (Персидском) заливе.

Накануне силы королевского ВМФ огнем остановили лодку, на большой скорости двигавшуюся к нефтяной платформе. Один из иранцев при этом был убит.

Саудиты заявляют о том, что лодка была заминированной, а один из находившихся на ней иранцев был офицером "Корпуса стражей исламской революции" (международная шиитская террористическая организация). В свою очередь иранцы утверждают, что речь идет о "рыбаках" из провинции Бушер, "случайно" оказавшихся в саудовских территориальных водах (рыбачили возле нефтяной платформы?).

Напомним, что ранее Иран обвинил Саудовскую Аравию в том, что это она стоит за атаками "ИГ"* на Тегеран. Также в воскресение иранцы впервые демонстративно нанесли удар по территории Сирии баллистическими ракетами, выпущенными из Ирана. В этом многие склонны видеть завуалированную угрозу именно Саудовской Аравии.

* - запрещена в РФ