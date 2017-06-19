Турция интегрируется с азербайджанским Нахчываном

По сообщениям турецких СМИ, Турция собирается экономически интегрироваться с Нахчываном.

Нахчыван это азербайджанский анклав, отсеченный от основной территории Азербайджана Арменией (землями Иреванского ханства), но граничащий с Ираном и Турцией на небольшом участке.

Нихат Зейбекчи, министр экономики Турции, заявил, что Турцией и Азербайджаном будет создана свободная экономическая зона, которая включит в себя Нахчыванский регион. По словам министра, в плане условий торговли и предпринимательства теперь не будет разницы между Нахчыванским регионом и приграничными турецкими городами.

На территории Нахчывана получит свободное хождение турецкая лира.

«В Нахчыване уже размещены представители министерства экономики Турции», — передают СМИ слова турецкого министра.