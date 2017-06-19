Вагоны только для женщин появятся в Турции

Исламские нормы начинают частично внедряться в сфере общественного транспорта турецкой Бурсы. Ее мэр Реджеп Алтепе заявил о том, что в общественном транспорте города теперь появятся специальные вагоны только для женщин.

При этом мэр от правящей Партии Справедливости и Развития (AKP) подчеркнул, что речь не идет о принудительной сегрегации по половому принципу. Обязательно будет предоставляться право выбора, и у женщины будет возможность входить как в смешанный вагон, так и в вагон, предназначенный только для женщин.

Транспортная компания BURULAŞ уже заявила о том, что готова реализовать проект на всех 40 станциях метрополитена Бурсы.

Однако проект вызвал ярое сопротивление со стороны воинствующих секуляристов - идейных кемалистов из Народно-Республиканской Партии (CHP) и феминисток из "Женской платформы". Они обвинили правящую партию в нарушении принципов светскости, введении Шариата, дискриминации женщин и т.п., проведя несколько акций протеста.

Тем не менее, как заявил мэр, после обсуждения в муниципалитете, где правящая партия обладает большинством, проект будет реализован.

Отметим в этой связи, что данная инициатива получила поддержку со стороны не только соблюдающих мусульманок, но и тех женщин, которые просто не хотят физически соприкасаться с посторонними мужчинами в часы-пик. Особенно, учитывая наличие категории извращенцев, которые делают это специально и сексуально домогаются к женщинам.