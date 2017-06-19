Сирия: США бьют Асада, Иран идет на обострение

(На фото - иранские баллистические ракеты и радиус их действия)

Вчера в Сирии было нанесено два знаковых удара: "воздух - воздух" со стороны США и "земля - земля" со стороны Ирана.

В воздухе американский истребитель F/A-18E Super Hornet сбил на юге провинции Ракка асадитский самолет СУ-22, пилот которого погиб. Причина, как заявлено Западной коалицией - самолет бомбил позиции американских союзников из Сирийских Демократических Сил ("курды"), где накануне начались столкновения между ними и асадитами.

Дело в том, что по мере наступления "курдов" на Ракку в нее же сейчас всеми силами пытаются пробиться асадиты со стороны Алеппо. И нельзя сказать, что без успехов - т.н. "ИГ"*, то ли уже будучи не в силах сдерживать их натиск, то ли намеренно сдает сейчас асадитам юг провинции Ракка. Напомним, что это именно те территории, которое "ИГ" своим ожесточенным сопротивлением не позволило взять туркам и их союзникам из сирийской суннитской оппозиции... У которой в свою очередь оно их забрало в 2014 году, чтобы сейчас отдать их Асаду, как другие отобранные ими у нее территории сейчас отдаются (с боями) "курдам".

Так или иначе, американцы подобными ударами ставят заслоны для продвижения асадитов в Ракке, как они ими же сдерживают наступление асадитов и иранско-хизбулатского экспедиционного корпуса на проиорданскую оппозицию в пустыне на юге Сирии.

И, видимо, из-за этого у иранцев начинают сдавать нервы, либо же партия войны в Тегеране намеренно идет на обострение конфликта с США и большую войну в регионе. Так, вчера иранцы нанесли удар по позициям "ИГ" в Дейр аз-Зоре, что важно - баллистическими ракетами, выпущенными с территориями Ирана.

Это первое применение Ираном баллистических ракет в этой войне и это явная демонстрация силы в адрес США, хоть Тегераном и заявлено, что удар был нанесен в возмездие за недавнюю операцию "ИГ" в иранской столице. Тем не менее, сегодня эти ракеты летят в "ИГ", завтра они могут быть выпущены уже по американским союзникам в Сирии (причем, никакие самолеты их уже не перехватят), а послезавтра и по союзникам США в регионе из арабской (саудовско-эмиратской) коалиции.

Чего добивается такими действиями Тегеран? Возможно, пытается остановить от эскалации США, а возможно, намеренно идет на эскалацию, что однозначно в интересах партии войны в Иране, которая таким образом может безотказно нейтрализовать внутреннюю угрозу со стороны либералов. Иранские ястребы вполне могут смотреть на это так, что при курсе, выбранном Трампом, война с Ираном все равно неизбежна, и единственной альтернативой ей может стать только капитуляция Ирана и начало в нем своей "Перестройки".

Но в таком случае для иранских ястребов однозначно предпочтительнее война, а как говорил в свое время Клаузевиц, "Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника". Так что, не исключено, что иранские генералы не хотят давать отсрочку США и намерены бить первыми, или по крайней мере, дают понять своим потенциальным врагам, что готовы это сделать.

* - запрещена в РФ