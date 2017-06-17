2% дерьма Владимира Соловьева

Оскорбительные филиппики Владимира Соловьёва, члена правления Российского еврейского конгресса, теле-радио ведущего и кумира «силового Кремля», направленные против «русских мальчиков и девочек» (термин Достоевского!), вышедших на митинги 12 июня, легко объяснимы.

Напомню, что Соловьёв назвал участников митингов «дерьмом», «мразью» и заявил, что все они дети коррупционеров с айфонами в карманах.

В принципе, в этой истерике нет ничего неожиданного. Соловьёв выражает ту же точку зрения, что Ганапольский, Шендерович, Пархоменко, Латынина, только с другого фланга: они с так называемого «либерального», он — с так называемого «консервативного». Оба эти фланга — как два лица одного Януса.

Участники митингов 26 марта и 12 июня для них чужие и не подконтрольные.

Это же не космополитическая молодёжь центра Москвы, детишки их знакомых и родственников, шалящие и сладкие в любом случае, правыми они будут, левыми, гей-активистами или неонацистами. Это преимущественно русские по духу (хотя мусульмане тоже приняли участие в акциях протеста и это новое явление), национально и социально ориентированные ребята, которых тошнит от капитализма — как либерального (Ганапольский, Шендерович и т. п.), так и консервативного (Соловьёв, Киселёв и т. п.).

Болотная состояла из «своих» и контролировалась «своими», в ней не было реальной угрозы для реальных хозяев страны — максимум «царский скипетр» переместился бы из правой руки в левую.

Стоящие «у трона» высшей власти благополучатели («свободы, гения и славы палачи») тотального грабежа 90-х, не поменялись бы. Сменилась бы оболочка, как матрешка — консервативная-либеральная-консервативная-либеральная. Но с ними кто ж будет ссориться? Это же себе во вред! Но…

Сейчас на улицы вышла новая молодёжь среднего класса, не имеющая отношения к 90-м и тогдашним выигрышам и поражениям. Молодёжь, выросшая в путинское стабильное время и, в целом, не знающая и не желающая иной Родины, кроме той, которую имеет. И с отвращением глядящая на то, во что эту Родину превратили предыдущих два поколения — в частный удел процветания себя, своих родственников и своей челяди. Вполне патриотическая такая молодёжь, не имеющая перспектив умотать отсюда (да и не желающая этого), не притырившая домик на озере Комо (Владимир Соловьёв хозяин особняка на озере Комо —прим.редакции) или там дачку на Женевском озере, и не очень-то мечтающая об этом.

Над этой молодёжью у космополитических финансистов, пропагандистов и силовиков пока нет власти. Пока её трудно купить или запугать. Вот они и бесятся. Вот они и орут, ругаются, брызжут (с обеих флангов) слюнями ярости.

Эти хищники, давно считающие Россию своей добычей, а населяющие её народы или потенциальными рабами, или помехой, которую надо устранить или оболванить любыми способами, внезапно поняли, что ситуация выходит из-под контроля, что на подходе молодая сила, которая, пройдя через протест и репрессии, заявит подлинные права на национальные богатства и национальное строительство. На «особый путь». На национальное развитие.

Не западное, не космополитическое, не византийско-деспотическо, а исконно русское, основанное на чувстве справедливости и возможности Царства Божия на Земле, необольшевистское, если угодно.