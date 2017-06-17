2% дерьма Владимира Соловьева

Оскорбительные филиппики Владимира Соловьёва, члена правления Российского еврейского конгресса, теле-радио ведущего и кумира «силового Кремля», направленные против «русских мальчиков и девочек» (термин Достоевского!), вышедших на митинги 12 июня, легко объяснимы.
Напомню, что Соловьёв назвал участников митингов «дерьмом», «мразью» и заявил, что все они дети коррупционеров с айфонами в карманах.
В принципе, в этой истерике нет ничего неожиданного. Соловьёв выражает ту же точку зрения, что Ганапольский, Шендерович, Пархоменко, Латынина, только с другого фланга: они с так называемого «либерального», он — с так называемого «консервативного». Оба эти фланга — как два лица одного Януса.
Участники митингов 26 марта и 12 июня для них чужие и не подконтрольные.
Это же не космополитическая молодёжь центра Москвы, детишки их знакомых и родственников, шалящие и сладкие в любом случае, правыми они будут, левыми, гей-активистами или неонацистами. Это преимущественно русские по духу (хотя мусульмане тоже приняли участие в акциях протеста и это новое явление), национально и социально ориентированные ребята, которых тошнит от капитализма — как либерального (Ганапольский, Шендерович и т. п.), так и консервативного (Соловьёв, Киселёв и т. п.).
Болотная состояла из «своих» и контролировалась «своими», в ней не было реальной угрозы для реальных хозяев страны — максимум «царский скипетр» переместился бы из правой руки в левую.
Стоящие «у трона» высшей власти благополучатели («свободы, гения и славы палачи») тотального грабежа 90-х, не поменялись бы. Сменилась бы оболочка, как матрешка — консервативная-либеральная-консервативная-либеральная. Но с ними кто ж будет ссориться? Это же себе во вред! Но…
Сейчас на улицы вышла новая молодёжь среднего класса, не имеющая отношения к 90-м и тогдашним выигрышам и поражениям. Молодёжь, выросшая в путинское стабильное время и, в целом, не знающая и не желающая иной Родины, кроме той, которую имеет. И с отвращением глядящая на то, во что эту Родину превратили предыдущих два поколения — в частный удел процветания себя, своих родственников и своей челяди. Вполне патриотическая такая молодёжь, не имеющая перспектив умотать отсюда (да и не желающая этого), не притырившая домик на озере Комо (Владимир Соловьёв хозяин особняка на озере Комо —прим.редакции) или там дачку на Женевском озере, и не очень-то мечтающая об этом.
Над этой молодёжью у космополитических финансистов, пропагандистов и силовиков пока нет власти. Пока её трудно купить или запугать. Вот они и бесятся. Вот они и орут, ругаются, брызжут (с обеих флангов) слюнями ярости.
Эти хищники, давно считающие Россию своей добычей, а населяющие её народы или потенциальными рабами, или помехой, которую надо устранить или оболванить любыми способами, внезапно поняли, что ситуация выходит из-под контроля, что на подходе молодая сила, которая, пройдя через протест и репрессии, заявит подлинные права на национальные богатства и национальное строительство. На «особый путь». На национальное развитие.
Не западное, не космополитическое, не византийско-деспотическо, а исконно русское, основанное на чувстве справедливости и возможности Царства Божия на Земле, необольшевистское, если угодно.
Заявит права на свободу и независимость своей Родины от космополитических оккупантов и колонизаторов, как в консервативном, так и в либеральном обличье. Тем более, что колонизаторов-то этих как раз не более 2 процентов. Да и того, пожалуй, не наберётся…
Убедимся собственноручно, что за 2% «дерьма» от Соловьева не скрываются 98% сообща упущенной выгоды
https://www.facebook.com/TRENDAZLOM.labor.movement/posts/1521674014512090?comment_id=1591944060818418&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D