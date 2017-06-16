В России ввели выездные визы. Пока только для иностранцев...

Сегодня благодаря социальным сетям разошлась информация о том, что в России ввели выездные визы. Пока для иностранцев, проживающих в ней на основании РВП (разрешения на временное проживание).

Поводом, послужившим для тиражирования этой остававшейся в тени новости, стал случай с невыпуском из России гражданки Грузии, работающей в Москве няней. Она должна была лететь с ребенком и его родителями в Испанию, но была задержана в "Домодедово", не выпущена из страны, да еще и оштрафована на 2000 рублей. Причиной всего этого стало отсутствие у нее выездной визы при том, что у нее есть РВП.

Как пояснил правозащитник Бахром Исмаилов, эта норма вступила в силу 7 июня и распространяется на граждан тех стран, с которыми у России нет соглашений об обратном. В числе таковых оказались, в том числе, Грузия, Туркменистан, страны ЕС и США.

В общем, Россия ускоренными темпами продолжает избавляться от атрибутов свободной страны, которыми она обзавелась в 90-е годы прошлого века. Сперва это были политические свободы, потом федерализм, потом свобода вероисповедания. Сейчас же пришла очередь даже таких обывательских прав и свобод как частная собственность (см. законы о реновации в Москве или праве ФСБ и ФСО изымать частную собственность) и свобода передвижения.

К слову, идея ввести аналогичные выездные визы и для граждан РФ уже всерьез обсуждается в Госдуме РФ.