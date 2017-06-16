Ифтар на 10 тысяч человек в Казани (видео)

Вчера в Казани уже пятый год подряд был организован массовый Республиканский ифтар.

По данным организаторов, на него собрались примерно 10 тысяч человек. На этот раз не на стадионе "Казань-Арена", которая была занята, а на территории Казанской академии тенниса. Людей к месту проведения ифтара привозили на специально организованных автобусах от городских мечетей.

На разговение постящихся пошли 1,3 тонны говядины, 600 килограмм риса и 3 тонны овощей.

На мероприятии присутствовали руководители ДУМ РТ, включая муфтия Камиля Самигуллина, который был имамом на коллективной молитве, бывший инынешний президенты Татарстана Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов, руководитель аппарата президента Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, исполняющий обязанности ректора Болгарской исламской академии Камиль Исхаков.

В качестве почетных гостей присутствовали митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и главный раввин Казани и Татарстана Ицхак Горелик.

