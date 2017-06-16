Турецкие интеллектуалы заступились за Кардави

Объявление доктора Юсуфа аль-Кардави в розыск по линии Интерпола по запросу египетской хунты вызвало негодование в мусульманской Турции.

С обращением в поддержку Кардави выступил ряд известных исламских ученых этой страны, в частности, Ахмет Агиракча, Юсуф Зия Кавакчи, Рамазан Каян, Нуреддин Йылдыз, Ахмет Тасгетирен и Али Риза Демирчан.

Преследование Кардави названо в нем безрассудным, а он сам охарактеризован как исламский ученый, противостоящий угнетателям. Кроме того, турецкие алимы выступили в поддержку движений "Братья-Мусульмане" (запрещено в России) и ХАМАС, охарактеризовав попытку уничтожить их как стремление покончить с сопротивлением мусульман угнетателям.

С аналогичным обращением выступили и турецкие интеллектуалы: Абдуллах Бююк, Абдуллах Йылдыз, Абдульазиз Кютлю, Абдулметин Балканлиоглу, Абдульвахаб Экинчи, Бешир Эрьярсой, Абубакр Сифиль, Эмруллах Хатибоглу, Фарук Бешер, Джеват Акшит, Халил Ибрахим Кютлю, Хайретдин Караман и многие другие.

Напомним, что в настоящее время шейх Юсуф аль-Кардави проживает в Катаре, от которого безуспешно добивается его выдачи хунта Сиси.