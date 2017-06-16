Хиндутва: индийцев учат тому, что Иисус был дьяволом

Приход в Индии к власти Бхаратия Джаната Парти (БДП), продвигающей т.н. хиндутву - идеологию воинствующего индуского национализма, с каждым днем приносит новые плоды. Чаще всего, отравленные ядом этой идеологии с ее неприязнью ко всем индийцам, не принадлежащим к языческим культам - будь то мусульмане или христиане.

На этот раз фанатики отличились в штате Гуджарат, впрочем, уже печально известном массовыми мусульманскими погромами в 2002 году. Как выяснилось, теперь в его школах детей учат по учебникам, в которых пророк Иса, мир ему, называется "дьяволом"...

Первым обратил внимание на эти учебники адвокат Субраманьям Айер, начавший кампанию за их изъятие. К ней присоединились представители как мусульманской, так и христианской общественности. Под их давлением министерство образования Гуджурата, видимо, будет вынуждено изъять эти учебники из школ.

Однако как отмечает один из участников этой кампании протестов Седрик Пракаш, сам факт их появления "много говорит о тех, кто несет ответственность «за формирование сознания, характера и созидания будущего индийских детей".

С этим, безусловно, нельзя не согласиться. Ведь после прихода к власти БДП безнаказанное шельмование и даже убийства и изнасилования мусульман и христиан стали для Индии чем-то обыденным.