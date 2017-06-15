Спикер Эрдогана: Саудия лидер региона и должна договориться с Катаром

Ибрагим Калын (на фото), пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сделал ряд заявлений по теме катарского кризиса и возможной роли в нем Саудовской Аравии и ее короля.

"Саудовская Аравия занимает очень важное место в контексте этой проблемы. Она имеет ресурсы и возможности решить этот кризис, будучи очень важным для региона государством", - сказал он. Калын также назвал короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдульазиза лидером региона, что возлагает на него соответствующую ответственность.

"Как лидер региона король Саудовской Аравии должен решить эту проблему", - заявил спикер турецкого президента. Более того, по его мнению, он должен возглавить этот процесс.

Калын также сообщил, что Турция ведет интенсивные переговоры по урегулированию данного кризиса со всеми заинтересованными лицами. По его словам, президент Турции ежедневно обсуждает эту проблему и пути ее разрешения как с арабскими, так и с мировыми лидерами.