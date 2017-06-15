Татарстан будет защищать татарский язык

(На фото - флаг с надписью "Я говорю по-татарски")

Министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов выступил с достаточно смелым и радикальным по нынешним временам предложением. Оно направлено на обеспечение в Республике реального двуязычия, гарантированного ее законами, но не соблюдающегося на практике.

По мнению Фаттахова, закон Татарстана о языках республики от 1992 года не соблюдается, потому что не обеспечен соответствующими механизмами. В том числе, санкциями за его нарушение.

В связи с этим министерство образования и науки Татарстана подготовило и внесло в Госсовет Татарстана проект закона об ответственности за отсутствие в публичных местах надписей на татарском языке. Если он будет принят, соответствующие нормы появятся в республиканском кодексе об административных нарушениях.

Следующим шагом на пути защиты государственного языка Татарстана предлагается введение положения, обязывающего некоторые категории госслужащих Республики владеть как русским, так и татарским языками.

Можно не сомневаться, что подобные инициативы сторонниками идей "русского мира" будут восприняты как "татаро-бандеровские" и ущемляющие "русскоязычных". Что касается национального татарского лагеря, его представители, приветствуя саму инициативу министерства, отмечают в обсуждениях, что в значительной степени именно оно провалило обеспечение доступности татарского языка в образовательной сфере.