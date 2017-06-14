Турецкая оборонка быстро растет

Ассоциация производителей оборонной и авиационно-космической промышленности Турции (SASAD) опубликовала данные, свидетельствующие о быстрых темпах роста оборонной промышленности страны.

Так, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом оборот турецкого ВПК вырос на 21,6%, достигнув 6 миллиардов долларов США. Что касается объема госзаказов турецкой оборонке, то он достиг 12 миллиардов долларов.

Доходы турецкого ВПК в прошлом году выросли на 1,24% по сравнению с предшествующим или без малого на 2 миллиарда долларов США. При этом 1,7 миллиардов из них пришлись на поставку товаров и 275 миллионов на оказание услуг.

Растет и экспорт турецкого вооружения, причем, в том числе, в развитые страны. Так, Европе было поставлено оборонной продукции на 449 миллионов долларов США, а Америке на 585 миллионов. Странам Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америке было поставлено вооружений на 919 миллионов долларов США.