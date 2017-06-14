Мусульманские ученые осудили действия антикатарской коалиции

Всемирный союз мусульманских ученых (ВСМУ) осудил недавнее решение коалиции арабских государств ввести блокаду против Катара. В заявлении, подписанном генеральным секретарем ВСМУ Али Муххидином аль-Карадаги, в частности, указано: «...пропаганда, развернутая вместе с кризисом, нарушает права мусульманской уммы. Прерваны отношения между соседними и братскими странами Персидского залива».

Укажем в этой связи, что действия антикатарской коалиции сразу же затронули не только ее политических оппонентов в лице правительства Катара или тех или иных общественных и информационных структур. Так, из ряда этих стран были высланы жившие там катарцы, включая женщин, вышедших замуж за подданных этих стран. Дошло до того, что чтеца Корана из Сомали Исмаила Умара Матара, учившегося в ОАЭ, выслали из этой страны только за то, что Сомали не разорвало отношений с Катаром. И все это делается в месяц Рамадан!

Кроме того, ВСМУ осудило внесение в списки террористов ряда общепризнанных исламских ученых. В заявлении сказано: «Мы осуждаем внесение в списки террористов председателя ВСМУ богослова Юсуфа аль-Кардави, шейха Али Ас-Салляби и других богословов и лидеров общественного мнения при отсутствии доказательств и оснований на одном лишь утверждении о поддержке терроризму».

В заключение доктор Али Карадаги от имени мусульманских ученых обратился с призывом к лидерам стран антикатарской коалиции: «Мы призываем страны снять блокаду, введенную против Катара в этот благословенный месяц (Рамадан), и восстановить братские отношения между странами».