Путин: голубым везде у нас дорога

Немало людей в мире, одураченных кремлевской пропагандой, всерьез верят в то, что путинская Россия это чуть ли не страна, где вообще нет гомосексуалистов. Конечно, думать так могут лишь те, кто вообще не знаком с российской эстрадой, характерных представителей которой российское телевидение "во всей красе" демонстрирует своим зрителям по разного рода "праздникам". О распространении в широких слоях российского общества квазикриминальной культуры с ее гомо-садистскими представлениями и говорить нечего.

Тем не менее, действительно так про Россию думаю многие, в связи с чем зарубежные противники содомии в пику радужным флагам на аватарках иногда выставляют российские. Но кумир всей этой публики зачем-то решил ее разочаровать - во все том же фильме Оливера Стоуна, рассчитанном на западную аудиторию.

Так, в разговоре с ним Путин заверил западных телезрителей в том, что гомосексуалистам в России создан режим наибольшего благоприятствования и никто их не притесняет. «Я хочу вам сказать, что у нас нет никаких ограничений и притеснений… Больше того, очень многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения», — сказал он. При этом он добавил, что многие из этих деятелей получают государственные награды.

Что же касается действующего в России закона против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, со слов Путина, он направлен не на то, чтобы оградить общество в целом от этого порока, а лишь на то, чтобы дать детям вырасти и уже потом выбрать свою ориентацию. «Знаете, логика этого закона в том, чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную», — пояснил страж российских духовных скреп.

Касательно же предпочтения Путиным нормальных браков гомосексуальным, оказывается, причина такового сугубо прагматическая. "Я как глава государства сегодня считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности, семейные. Почему? Потому что однополые браки детей не производят, а нам нужно позаботиться о рождаемости в стране", - заявил он. Но ведь немало обычных семей не могут иметь детей, в то время, как гомосексуальные могли бы брать приемных детей на "воспитание", по логике Путина также выполняя важную социальную функцию.

В общем, как следует из откровений "национального лидера", показная кремлевская гомофобия имеет исключительно фальшивый характер и направлена лишь на использование в спекулятивных политических целей соответствующих настроений.